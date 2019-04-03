Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе

Глава государства спросил, нарушать ли ему закон.

Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
Фото: Дмитрій Єршов

Президент Петр Порошенко разместил в своем канале в Telegram голосование касательно дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" с артистом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире". На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?", - написал Порошенко.

Напомним, ранее кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский". Зеленский дал Порошенко сутки на размышление.

После этого в команде Порошенко отметили, что он не будет устраивать дебаты на стадионе. С Зеленским он намерен встречаться в телестудии, как прописано в законе.

В то же время в НСК "Олимпийский" заявили, что пока не получали заявок на проведение дебатов, но готовы их рассмотреть.


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