У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты

Ионова предположила, что на стадион может прийти Павелко и сыграть с Зеленским в футбол.

У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты
Мария Ионова
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова, передает Громадське.

"Президент Порошенко - европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому, - ред.) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины - ред.) и сыграть в футбол", - сказала Ионова.

Напомним, кандидат в преизиденты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".

Перед первым туром Зеленский, Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты, однако Тимошенко все же показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла. 20 марта первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательных дебатах между участниками второго тура президентских выборов.

В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть менее 16%).


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