НАПК обнаружило финансовые нарушения у 17 кандидатов в президенты

Антикоррупционное агентство сообщило о нарушениях за три дня до выборов.

Во время брифинга в Центральной избирательной комиссии член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак назвала фамилии 17 кандидатов на пост Президента Украины, в чьих промежуточных финансовых отчетах обнаружены нарушения.

Об этом говорится на сайте НАПК.

По словам Корчак, нарушения замечены у:

  • Юлии Тимошенко;
  • Владимира Зеленского;
  • Анатолия Гриценко;
  • Юрия Бойко;
  • Александра Вилкула;
  • Андрея Садового (который уже снялся)
  • Руслана Кошулинского;
  • Сергея Таруты;
  • Евгения Мураева;
  • Игоря Смешко;
  • Александра Соловьева;
  • Виталия Скоцика;
  • Юрия Кармазина;
  • Юрия Деревянко;
  • Виктора Кривенко;
  • Валентина Наливайченко;
  • Сергея Кривоноса.

Как отметила Наталья Корчак, самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были взносы от физических и юридических лиц, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.

«Распорядители накопительных счетов кандидатов получали сообщения от НАПК о выявленных нарушениях при осуществлении добровольных взносов. Продолжается процесс перечисления средств в Госбюджет или возврата взносодателям. По требованию Нацагентства в госбюджет уже перечислено более 1,7 миллиона гривен», - отметила Корчак.

Кроме того, Корчак сказала, что распорядители фондов Гриценко и Зеленского не захотели отказываться от взносов лиц, не имеющих на это права, поэтому материалы по ним направлены в Национальную полицию.

Напомним, по промежуточным финансовым отчетам кандидатов в президенты, Петр Порошенко потратил на проведение избирательной кампании 407,8 млн гривен, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 163,7 млн гривен, а артист Владимир Зеленский - 86,4 млн гривен.




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