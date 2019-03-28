НАПК обнаружило финансовые нарушения у 17 кандидатов в президенты
Антикоррупционное агентство сообщило о нарушениях за три дня до выборов.
Во время брифинга в Центральной избирательной комиссии член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак назвала фамилии 17 кандидатов на пост Президента Украины, в чьих промежуточных финансовых отчетах обнаружены нарушения.
Об этом говорится на сайте НАПК.
По словам Корчак, нарушения замечены у:
- Юлии Тимошенко;
- Владимира Зеленского;
- Анатолия Гриценко;
- Юрия Бойко;
- Александра Вилкула;
- Андрея Садового (который уже снялся)
- Руслана Кошулинского;
- Сергея Таруты;
- Евгения Мураева;
- Игоря Смешко;
- Александра Соловьева;
- Виталия Скоцика;
- Юрия Кармазина;
- Юрия Деревянко;
- Виктора Кривенко;
- Валентина Наливайченко;
- Сергея Кривоноса.
Как отметила Наталья Корчак, самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были взносы от физических и юридических лиц, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.
«Распорядители накопительных счетов кандидатов получали сообщения от НАПК о выявленных нарушениях при осуществлении добровольных взносов. Продолжается процесс перечисления средств в Госбюджет или возврата взносодателям. По требованию Нацагентства в госбюджет уже перечислено более 1,7 миллиона гривен», - отметила Корчак.
Кроме того, Корчак сказала, что распорядители фондов Гриценко и Зеленского не захотели отказываться от взносов лиц, не имеющих на это права, поэтому материалы по ним направлены в Национальную полицию.
Напомним, по промежуточным финансовым отчетам кандидатов в президенты, Петр Порошенко потратил на проведение избирательной кампании 407,8 млн гривен, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 163,7 млн гривен, а артист Владимир Зеленский - 86,4 млн гривен.
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