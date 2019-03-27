Сирия запросила чрезвычайное заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия потребовала экстренно созвать Совет Безопасности ООН после того, как президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Назначить дату заседания должна председательствующая в Совбезе Франция.

После объявления Трампа ООН заявила, что, с ее точки зрения, в ситуации вокруг правового статуса Голанских высот ничего не меняется. Европейские страны, входящие в Совет Безопасности (Германия, Бельгия, Франция, Великобритания и Польша), заявили, что по-прежнему рассматривают их как сирийскую территорию.

Лидер ливанского радикального шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла 26 марта призвал к "сопротивлению" решению Вашингтона. По его словам, США выразили свое "презрение к арабскому и мусульманскому миру" и существенно навредили мирному процессу в регионе.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий принадлежит к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал ее. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

Напомним, 25 марта Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Церемония прошла в Белом доме в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН , которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.

На данный момент на Голанских высотах проживает 30 тыс. израильтян.