"Латвийское телевидение" уволило сотрудника за телемост для Russia Today

В студии госканала звучала критика внешней политики Латвии.

"Латвийское телевидение" уволило сотрудника за телемост для Russia Today
Фото: navva.org

"Латвийское телевидение" (LTV) уволило сотрудника, который организовал прямую трансляцию для роSSийского пропагандистского телеканала Russia Today.

Об этом пишет "Делфи" со ссылкой на члена правления LTV Иварса Приеде.

Телемост, за который наказали сотрудника LTV, состоялся 14 марта в студии государственной телекомпании. В ходе трансляции бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс дал интервью. В нем он критиковал латвийскую внешнюю политику, присутствие НАТО в странах Балтии и отношение к этническим меньшинствам.

Фото: bb.lv

Прямую трансляцию обеспечили еще восемь сотрудников телеканала, однако за процесс отвечал уволенный сотрудник по имени Харийс Лавкинайтис.

Этот человек организовал всё единолично, о чем другие ответственные сотрудники узнали после трансляции. Он проработал на LTV больше 30 лет.

Ситуация с прямой трансляцией для Russia Today рассматривалась на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Ее члены указали, что ответственность за произошедшее лежит не только на уволенном сотруднике, но и правлении LTV и членах Национального совета по электронным СМИ.

"Мы говорим о гибридной войне, безопасности. Я удивляюсь руководству LTV, в подчинении которого находятся политически безграмотные люди. Это вызывает вопрос о соответствии руководителя LTV занимаемой должности. Это также ответственность Национального совета по электронным СМИ", — заявила депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия).


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