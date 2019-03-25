МИД прокомментировал дело, возбужденное против Вятровича в РоSSии
"Еще одна неудачная попытка кремлевского режима переписать на свой лад украинскую историю".
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало уголовное дело, возбужденное Следкомом РФ против председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
В заявлении МИД говорится, что это "еще одна неудачная попытка кремлевского режима переписать на свой лад украинскую историю и навязать свою точку зрения на исторические события как едино истинную".
Министерство подчеркнуло, что дело против Вятровича в очередной раз показало, что РФ игнорирует исторические факты украинского освободительного движения, которое подверглось нацистским преследования. "В этой связи обращаем внимание, что в материалах Нюрнбергского процесса как раз содержатся доказательства борьбы ОУН против нацистов", - заявили в МИД.
Украинское министерство напомнило, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступного характера этих режимов.
"РоSSийской стороне и, в частности, следом РФ следовало бы сосредоточить свое внимание на своих собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало. В отражении можно увидеть прославление преступлений сталинизма, а также присущие сталинском и нацистскому режиму преследования по национальному признаку, вероисповеданию и сексуальной ориентации. Сегодняшнее кремлевское руководство унаследовало худшее от тоталитарных режимов 20 века, превратив РоSSию в государство парию, агрессора, оккупанта", - говорится в заявлении.
Напомним, что роSSийские власти обвинили Вятровича в реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).
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25.03.2019 11:56