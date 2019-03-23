Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта

Сейчас за продажу лекарства без рецепта аптекам грозит штраф в 120 гривен.

Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения выступает за введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Радио Свобода.

"Проблема, что в законе прописано, что если аптека продает лекарства без рецепта, даже если это лекарства, которые требуют рецепт, то штраф составляет 120 гривен. Нет уголовной никакой ответственности. Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем вводить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - сказала она.

При этом Ульяна Супрун обратила внимание на проблему бесконтрольного приема антибиотиков.

"Это очень большая проблема ... Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других заболеваний, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, поскольку уже есть резистентность к ним", - сказала глава Минздрава.

Она отметила, что на прошлой неделе на заседании Кабмина была принята стратегия для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.

"Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, поскольку в большинстве не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание ... И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими", - подчеркнула руководитель Минздрава.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла украинцев от неоправданного применения антибиотиков.


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