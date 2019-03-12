Климкин встретился с Предстоятелем ПЦУ Епифанием
Глава МИДа обсудил с митрополитом вопрос противодействия нарушениям прав верующих на оккупированных территориях.
Министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.
Об этом Климкин сообщил в Фейсбуке.
"В начало Великого Поста встретился с Предстоятелем ПЦУ Блаженнейшим Митрополитом Епифанием. Говорили о вечном и мирском, прежде всего - о работе Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при МИД Украины, противодействии нарушениям прав верующих на временно оккупированных территориях, а также международных мероприятиях в сфере защиты свободы вероисповедания", - написал глава МИДа.
Напомним, ранее ПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в аннексированном Россией Крыму. Накануне в Симферополе был задержан и направлен в отделение полиции архиепископ Климент, который планировал посетить в СИЗО г.Ростов-на-Дону украинского политзаключенного Павла Гриба. Вечером в тот же день архиепископа Климента отпустили, но административное дело против него не закрыли.
Ранее в ПЦУ заявили об угрозе депортации священников и конфискации храмов в пользу "ДНР".
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Политика
12.03.2019 15:15