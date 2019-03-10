Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"

Пока что под следствием находится только один фигурант журналистского расследования.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что президент Петр Порошенко, а возможно, и бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский не знали о махинациях с поставками деталей для нужд "Укроборонпрома", вскрытых журналистами Bihus.info.

Об этом он сказал в интервью "Цензору".

"У меня сложилось устойчивое впечатление, что даже Гладковский-старший об этом не знал. Это мое чисто субъективное впечатление от общения с ним", - сказал Луценко.

В то же время он выразил предположение, что, если Национальное антикоррупционное бюро подтвердит факты журналистского расследования и вину Гладковского в коррупционном правонарушении, то он может сесть в тюрьму, несмотря на свою бывшую должность и связи с Порошенко.

"Если будет доказано, что и Гладковский-младший, и Гладковский-старший каким-то образом причастны к предполагаемой коррупции и преступлениям, то, очевидно, это станет фактом. У нас в стране все под законом ходят. Моя личная точка зрения - Президент об этом не знал, я видел его реакцию. Это для него серьезный политический удар, и, с моей точки зрения, он сделал так, как сделал бы любой руководитель в любой нормальной стране. Он фигуранта этого скандала сначала отстранил по его заявлению... [а потом] провел совещание с теми, кто имеет объективную информацию следствия, и принял абсолютно правильное политическое решение об отставке Гладковского", - сказал Луценко.

Из слов генпрокурора следует, что Порошенко фактически дал карт-бланш на посадку Гладковского.

"Мы когда встретились после фильма, президент сказал: "Виноват - так сажайте!" - сообщил Луценко.

Пока что из всех фигурантов журналистского расследования задержан только владелец компании "Оптимумспецдетали" Андрей Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов.

Второй фигурант - Виталий Жуков - не имеет статуса, пока что он просто знакомый Рогозы, который вывел его на Игоря Гладковского, сына Олега Гладковского.

"По моим материалам мы видим, что Гладковский-младший точно был в контакте с Рогозой и Жуковым", - сказал Луценко. Однако доказать это не могут до экспертизы КНИИСЭ.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" вспыхнул скандал в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.