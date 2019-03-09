"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до Порошенко

Представители партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" устроили потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до президента Петра Порошенко.

После выступления Порошенко на площади возле дома культуры "Дружба народов" националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей.

Местный лидер "Нацкорпуса" взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли.

Был применен слезоточивый газ, и, как сообщает местное издание, "Прочерк" во время драки, вероятно, пострадал начальник полиции Черкасской области Валерий Лютый. Ему разбили лицо до крови.

Есть информация о том, что были другие пострадавшие, но она еще требует подтверждения.

Националисты требуют "отрубить руки Гладковскому", который фигурировал в журналистском расследовании Bihus.info.