В ЕС отреагировали на запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту

"Мы ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения ненужных ограничений".

В ЕС отреагировали на запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту
Кристиан Вершютц
Фото: facebook.com/chervakova

В Евросоюзе отреагировали на решение украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz).

Брюссель ожидает, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека, говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС агентству "Интерфакс-Украина".

Собеседник агентства сказал, что ЕС придает "огромное значение свободе выражения мнений и средств массовой информации".

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - констатировал собеседник агентства.

В то же время пресс-секретарь напомнил, что ЕС "полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины". "Защита национальной безопасности и граждан должна осуществляться в полном соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - подчеркнул он.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу сроком на один год. Причиной является угроза, которую он представлял для национальной безопасности.


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