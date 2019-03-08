В ЕС отреагировали на запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту
"Мы ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения ненужных ограничений".
В Евросоюзе отреагировали на решение украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz).
Брюссель ожидает, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека, говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС агентству "Интерфакс-Украина".
Собеседник агентства сказал, что ЕС придает "огромное значение свободе выражения мнений и средств массовой информации".
"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - констатировал собеседник агентства.
В то же время пресс-секретарь напомнил, что ЕС "полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины". "Защита национальной безопасности и граждан должна осуществляться в полном соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - подчеркнул он.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу сроком на один год. Причиной является угроза, которую он представлял для национальной безопасности.
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