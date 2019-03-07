В Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника с битой и пистолетом

Правоохранители уже задержали одного из нападавших.

В Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника с битой и пистолетом
В Запорожье четверо неизвестных напали на правозащитника
Фото: dfact.net

Поздно вечером, 6 марта, в Запорожье четверо неизвестных в масках, с битами и пистолетом, напали на известного активиста и правозащитника, общественного деятеля Валерьяна Горбачева, известного своей деятельностью по разоблачению преступных группировок и критике представителей власти и местного самоуправления, задействованных в преступных схемах.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что во время нападения, активист не растерялся, начал сопротивляться и применил травматический пистолет и ранив двух злоумышленников.

"Циничное нападение на известного правозащитника является ничем иным, как очередным вызовом всему обществу и правоохранительным органам в частности. Данная активизация деструктивных сил нашего региона, вероятно, связана с предстоящими выборами", - отмечают в прокуратуре.

Правоохранители уже задержали одного из нападавших и проводят первоочередные следственные действия. Дело взято на личный контроль прокурором области.

Напомним, накануне в Запорожье совершили покушение на экс-главу антикоррупционной комиссии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
В сельсовете под Киевом напали на журналистов программы "Схемы"В сельсовете под Киевом напали на журналистов программы "Схемы"
В Запорожье совершили покушение на экс-главу антикоррупционной комиссииВ Запорожье совершили покушение на экс-главу антикоррупционной комиссии
Четверо военнослужащих ранены на Донбассе в понедельникЧетверо военнослужащих ранены на Донбассе в понедельник
СБУ назвала заказчиков попытки поджога храма УПЦ МП в ЗапорожьеСБУ назвала заказчиков попытки поджога храма УПЦ МП в Запорожье
В Запорожье двое чиновников задержаны при получении 0,7 млн гривен взяткиВ Запорожье двое чиновников задержаны при получении 0,7 млн гривен взятки
Беглый экс-глава "Запорожьеоблэнерго" нашелся в КрымуБеглый экс-глава "Запорожьеоблэнерго" нашелся в Крыму
В Киеве напали на агитационные палатки «Народного фронта»В Киеве напали на агитационные палатки «Народного фронта»
К ПЦУ присоединился приход в Запорожье, ранее вышедший из УПЦ МПК ПЦУ присоединился приход в Запорожье, ранее вышедший из УПЦ МП
Террористы напали на миротворческую миссию ООН в Мали, не менее 8 погибшихТеррористы напали на миротворческую миссию ООН в Мали, не менее 8 погибших
На мэра Гданська напали во время благотворительного концерта, он в тяжелом состоянииНа мэра Гданська напали во время благотворительного концерта, он в тяжелом состоянии
Последние новости
Подгружаем последние новости