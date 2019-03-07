Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны.
Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса очередную партию гуманитарного груза, но боевики его не пропустили.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали четыре грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.
Ранее, 7 февраля, МККК направил в Донецкую и Луганскую область 96,7 тонн гуманитарной помощи.
Напомним, РоSSия с начала текущего года не отправляла свой так называемый "гумконвой" в ОРДЛО. В Кремле объяснили это тем, что "там просто происходит оценка потребностей". РоSSия не позволяет наблюдательной миссии проверять поставляемую в ОРДЛО "гумпомощь" или следить за ее разгрузкой, т.к. под видом "гумконвоев" ввозятся товары для боевиков.
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Политика
07.03.2019 08:38