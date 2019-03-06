США отменяют визы чиновникам Мадуро и их родственникам

Таким образом США намерены заставить Мадуро передать власть лидеру оппозиции Гуайдо.

США отменяют визы чиновникам Мадуро и их родственникам
Фото: пресс-служба президента

США отменят больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.

Об этом вице-президент США МайкПенс заявил на мероприятии, организованном объединением влиятельных бизнесменов Латинской Америки, передает Голос Америки.

Пенс сообщил, что США отменят 77 виз, выданных чиновникам правительства Мадуро или их родственникам.

На прошлой неделе США отменили 49 виз и наложили санкции. Это является частью кампании, чтобы заставить Мадуро передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Ранее

советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями за сделки с Мадуро.


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