ЕС согласовал санкции против РоSSии за агрессию в Керченском проливе

"Приветствую решение запустить новый "азовский пакет" санкций".

ЕС согласовал санкции против РоSSии за агрессию в Керченском проливе
Фото: скриншот из видео

Президент Петр Порошенко заявил, что Евросоюз согласовал санкций против РоSSии за агрессию в Керченском проливе.

По словам Порошенко, такое решение принял комитет постоянных представителей Евросоюза.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении РоSSии за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - говорится в фейсбуке Порошенко.

Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку Украины и сообщил, что в скором времени намерен посетить Брюссель для дальнейшей координации действий.

"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", - сообщил президент Украины Порошенко.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере написал, что "азовские санкции" будут касаться восьми человек. Решение будет окончательно оформлено на следующей неделе.

Он также сообщило, что Евросоюз продлит индивидуальные санкции против РоSSии в отношении 163 физических и 44 юридических лиц.

Напомним, роSSийские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.


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