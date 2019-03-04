Минздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корью

В 2019-м от кори умерли 10 человек, в том числе три ребенка.

Минздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корью
Фото: Medical News Todaу

Уровень заболеваемости корью в Украине снижается вторую неделю подряд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 524 человека, из них 1 230 взрослых и 1 312 детей.

За отчетную неделю в Хмельницкой области в результате кори умер младенец 25 дней от рождения. Всего в этом году умерло уже 10 человек, среди которых три ребенка. С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.

Отмечается, что в период с 28 декабря 2018 г. по 1 марта 2019 г. корью в Украине заболело 26 544 человека - 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской (всего 4 021 человек: 1 335 взрослых и 2 686 детей), Винницкой (2 339: 1 014 взрослых и 1 325 детей), Ривненской (2 299: 808 взрослых и 1 491 ребенок), Хмельницкой (2 007: 1 073 взрослые и 934 ребенка) областях и г. Киев (2 310 человек: 1 293 взрослые и 1 017 детей).

Во Львовской области в течение февраля в рамках спецоперации по дополнительной вакцинации школьников против кори 19,7 тыс. детей получили пропущенные прививки.

Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями, отмечают в Минздраве.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.infoГладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
Блок рекламы


Похожие новости
Амосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - МинздравАмосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - Минздрав
Минздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в КиевеМинздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в Киеве
Суд в Киеве продлил арест обвиняемому в госизмене экс-главе Минздрава КрымаСуд в Киеве продлил арест обвиняемому в госизмене экс-главе Минздрава Крыма
Минздрав остановил отчисление и депортацию 850 иностранных студентов из ДНМУМинздрав остановил отчисление и депортацию 850 иностранных студентов из ДНМУ
Минздрав перечислил угрозы из-за отстранения СупрунМинздрав перечислил угрозы из-за отстранения Супрун
Больных корью в Украине больше, чем во всей Европе, - ВОЗБольных корью в Украине больше, чем во всей Европе, - ВОЗ
Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границуМинздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границу
Минздрав третий раз уволил ректора НМУ АмосовуМинздрав третий раз уволил ректора НМУ Амосову
Минздрав планирует ввести грантовую систему финансирования для научных исследованийМинздрав планирует ввести грантовую систему финансирования для научных исследований
Минздрав отстранил гендиректора ГП "Электронное здоровье"Минздрав отстранил гендиректора ГП "Электронное здоровье"
Последние новости
Подгружаем последние новости