Минздрав констатирует снижение уровня заболеваемости корью

В 2019-м от кори умерли 10 человек, в том числе три ребенка.

Уровень заболеваемости корью в Украине снижается вторую неделю подряд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 524 человека, из них 1 230 взрослых и 1 312 детей.

За отчетную неделю в Хмельницкой области в результате кори умер младенец 25 дней от рождения. Всего в этом году умерло уже 10 человек, среди которых три ребенка. С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.

Отмечается, что в период с 28 декабря 2018 г. по 1 марта 2019 г. корью в Украине заболело 26 544 человека - 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской (всего 4 021 человек: 1 335 взрослых и 2 686 детей), Винницкой (2 339: 1 014 взрослых и 1 325 детей), Ривненской (2 299: 808 взрослых и 1 491 ребенок), Хмельницкой (2 007: 1 073 взрослые и 934 ребенка) областях и г. Киев (2 310 человек: 1 293 взрослые и 1 017 детей).

Во Львовской области в течение февраля в рамках спецоперации по дополнительной вакцинации школьников против кори 19,7 тыс. детей получили пропущенные прививки.

Подобные мероприятия уже сейчас проводятся в Виннице - они инициированы местными властями, отмечают в Минздраве.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.