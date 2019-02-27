В Мюнхене начали судить племянника роSSийского пропагандиста Киселева

Его подозревают в "планировании участия" в войне на Донбассе.

?В Мюнхене начали судить племянника роSSийского пропагандиста Киселева
Дмитрий Киселев

Земельный суд в Мюнхене в среду, 27 февраля, начал процесс в отношении 48-летнего племянника роSSийского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом сообщает RTVI.

По версии следствия, обвиняемый "планировал участвовать" в военных действиях на востоке Украины, чтобы включить в состав РоSSии часть украинской территории. При этом само участие в боевых действиях в Донбассе предметом разбирательств не является. Баварская прокуратура обвиняет Сергея Киселева "в подготовке преступления, которое угрожало государственной безопасности, и в нарушении закона о контроле над оружием".

В августе 2014 года Киселев проходил боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне боевиков самопровозглашенной "ДНР". Тогда он имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Немецкие власти начали расследование в отношении Киселева в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и депортировали в Германию. С тех пор он находится под стражей.

Телеканал OstWest выяснил, что Сергей Киселев имеет сан священника с 1994 года. Несколько лет он служил в Казанском соборе на Красной площади. В Германию Киселев предположительно переехал в 1996 году и стал служить в православных храмах в баварском Ингольштадте и соседнем австрийском Зальцбурге. На сайте Русской православной церкви за рубежом есть его фотографии с бородой и в рясе.

Газета Welt написала, что на странице Киселева в соцсети «ВКонтакте» нашла фото, на котором 12 мужчин позируют с флагами "ДНР". Этот снимок сделали в Петербурге.

Напомним, в апреле 2016 года Киселев рассказал журналистам, что его племянник, имеющий немецкое гражданство, воевал за "ДНР".


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