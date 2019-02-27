СБУ провело обыски в охранной фирме УПЦ МП

"Стелс" обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Фото: capital.ua

Служба безопасности Украины 26 февраля провела обыски у группы охранных фирм "Стелс". Ее соучредителем является священнослужитель УПЦ МП Вячеслав Павлив.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Силовики установили, что охранные структуры священника УПЦ МП уклонились от уплаты налогов на сумму больше 9 млн гривен (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса). По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие об этом.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме этого, в ходе обысков нашли литературу антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также установлена связь владельца фирмы с роSSийскими парамилитарными структурами.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Издание "Капитал" со ссылкой на главу юридического отдела УПЦ МП Александра Бахова пишет, что "Стелс" участвует в охране храмов Московского патриархата, церковных мероприятий, крестных ходов.


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