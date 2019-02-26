ЦИК разъяснил, какое поощрение избирателей не является подкупом

Избиратели могут агитировать за кандидата и участвовать в митингах, если не получают за это денег.

Центральная избирательная комиссия предоставила разъяснения отдельных положений законодательства о выборах Президента относительно предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Об этом пишет гражданская платформа "Опора".

Согласно разъяснению, избиратели могут участвовать в предвыборной агитации, в том числе на основе бесплатных договоров на ее проведение, так как это является гарантированным Конституцией Украины правом и не может быть ограничено.

Привлечение избирателей непосредственно к предвыборной агитации возможно только на безвозмездной основе.

При этом договор может предусматривать возмещение расходов физических лиц на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы, в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.

Средства, уплаченные кандидатом на пост Президента Украины по такому договору должны быть отражены в отчете о поступлении средств на текущий счет избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины и их использовании.

ЦИК также приняла решение направить постановление относительно разъяснения Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, прямым подкупом избирателей считается предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение или совершение им каких-либо действий (отказ от участия в голосовании, голосования на избирательном участке более одного раза, голосование за отдельного кандидата на выборах или отказ от такого голосования, передача избирательного бюллетеня другому лицу. Прямой подкуп является преступлением и наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.