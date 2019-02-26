ЦИК разъяснил, какое поощрение избирателей не является подкупом

Избиратели могут агитировать за кандидата и участвовать в митингах, если не получают за это денег.

ЦИК разъяснил, какое поощрение избирателей не является подкупом
Фото: Макс Левин

Центральная избирательная комиссия предоставила разъяснения отдельных положений законодательства о выборах Президента относительно предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Об этом пишет гражданская платформа "Опора".

Согласно разъяснению, избиратели могут участвовать в предвыборной агитации, в том числе на основе бесплатных договоров на ее проведение, так как это является гарантированным Конституцией Украины правом и не может быть ограничено.

Привлечение избирателей непосредственно к предвыборной агитации возможно только на безвозмездной основе.

При этом договор может предусматривать возмещение расходов физических лиц на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы, в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.

Средства, уплаченные кандидатом на пост Президента Украины по такому договору должны быть отражены в отчете о поступлении средств на текущий счет избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины и их использовании.

ЦИК также приняла решение направить постановление относительно разъяснения Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, прямым подкупом избирателей считается предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение или совершение им каких-либо действий (отказ от участия в голосовании, голосования на избирательном участке более одного раза, голосование за отдельного кандидата на выборах или отказ от такого голосования, передача избирательного бюллетеня другому лицу. Прямой подкуп является преступлением и наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутатаДочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутата
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на СШАВ НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсетиПолиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети
Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко о доступе к Госреестру избирателейВерховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко о доступе к Госреестру избирателей
Центризбирком опроверг обвинения махинациях с реестром избирателейЦентризбирком опроверг обвинения махинациях с реестром избирателей
"Батькивщина" заявила о подкупе властью избирателей от имени Тимошенко"Батькивщина" заявила о подкупе властью избирателей от имени Тимошенко
"Опора" считает подкупом бесплатный концерт Зеленского в Ужгороде"Опора" считает подкупом бесплатный концерт Зеленского в Ужгороде
Герасимов обвинил Тимошенко в подкупе избирателейГерасимов обвинил Тимошенко в подкупе избирателей
Тимошенко пожаловалась в ГПУ и МВД на подкуп и увеличение реестра избирателейТимошенко пожаловалась в ГПУ и МВД на подкуп и увеличение реестра избирателей
Аваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателейАваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей
Комитет избирателей назвал первые нарушения в избирательной кампанииКомитет избирателей назвал первые нарушения в избирательной кампании
Украина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs DisinformationУкраина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs Disinformation
Последние новости
Подгружаем последние новости