Трамп вылетел в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

"Я думаю, у нас получится великолепный саммит".

Трамп вылетел в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Фото: twitter.com/ABC

Президент США Дональд Трамп вылетел в Ханой на второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, выразив надежду, что им удастся согласовать дальнейшие детали работы в направлении денуклеаризации.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Я думаю, у нас получится великолепный саммит. Мы хотим денуклеаризации, и я думаю, что у него будет страна, которая поставит много рекордов по скорости в плане экономики", - сказал Трамп, выступая перед отъездом в Белом доме.

Президент написал в твиттере, что без денуклеаризации Северной Корее придется и дальше терпеть "все то же самое", но выразил уверенность, что Ким Чен Ын "примет мудрое решение".

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон два месяца назад сказал, что вторая встреча необходима, поскольку Северная Корея пока не выполнила обещания, данные в ходе прошлогоднего саммита в Сингапуре, после которого Трамп объявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

Однако пока мало конкретных свидетельств прогресса в плане согласования конкретных условий обещанной денуклеаризации. Отсутствие прорыва по итогам второго саммита может повлечь за собой негативные политические последствия для Трампа, отмечает издание.

Как ранее сообщалось, вторая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое.

Первая в истории встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Трамп также заявлял, что "непременно" пригласит Ким Чен Ына посетить США, если переговоры пройдут хорошо.


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