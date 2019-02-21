Нацсовет назначил внеплановую проверку "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку спутникового телеканала "112 Украина" (ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ").

Об этом говорится на сайте совета.

Основанием для проверки стали высказывания народного депутата Вадима Рабиновича и экс-премьер-министра Николая Азарова в эфире этого канала.

30 декабря 2018 года в программе "Кто кому Рабинович" ведущий Вадим Рабинович сказал: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву . Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?"

27 января он же заявил: "Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты… Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию "бандерштата".

16 февраля в интервью 112 каналу Азаро назвал события Революции Достоинства государственным переворотом, а также отрицал наличие в Донбассе регулярных частей роSSийской армии. "Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти", - заявил Азаров.

Кроме того, 15 декабря 2018 в эфире "112 Украина" была передана ложная информация, что в Виннице 20 молодых людей ворвались в кафедральный собор после службы и выгнали оттуда священников.

Напомним, в декабре 2018 года телеканал "112 Украина" был куплен народным депутатом Тарасом Козаком, приближенным к Виктору Медведчуку.

Напомним, что под брендом "112 канал" скрываются шесть телерадиокомпаний. На одну записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".