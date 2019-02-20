Трамп создал в США подразделение Космических сил

Это первое новое подразделение ВВС США с 1947 года.

Трамп создал в США подразделение Космических сил
Фото: NASA

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе Военно-воздушных сил США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли технологическое преимущество перед нашими потенциальными противниками, эти потенциальные противники в настоящее время наращивают свой космический потенциал", - говорится в директиве, текст которой распространил Белый дом.

Создавая Космически силы, США "адаптируюти свои организации, политику, доктрину и потенциал в области национальной безопасности для сдерживания агрессии и защиты наших интересов". Пентагон принимает меры по мобилизации своих космических ресурсов "для сдерживания и противодействия угрозам в космосе и разрабатывает законодательное предложение о создании космических сил США в качестве шестого подразделения вооруженных сил в составе военно-воздушных сил".

Космические силы будут нести ответственность за целый ряд космических военных возможностей США, включая спутниковые системы, обеспечивающих глобальную систему позиционирования (GPS), а также датчики отслеживания ракетных пусков для "боевого обеспечения оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций".

На церемонии подписания директивы в Овальном кабинете Белого дома Трамп отметил, что создание космических сил является приоритетом в области национальной безопасности.

Создание Космических сил в Белом доме анонсировали летом 2018 года, это первое новое подразделение вооруженных сил США более чем за 70 лет – с момента создания американских ВВС в 1947 году. В прошлом году некоторые члены Конгресса предлагали создать "космический корпус" внутри ВВС, по аналогии с корпусом морской пехоты в составе ВМС.Трамп также неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценарияНовинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Нардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из ЗапорожьяНардеп Парасюк взял на поруки подозреваемого в покушении на предпринимателя из Запорожья
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Блок рекламы


Похожие новости
Центризбирком создал 199 окружных комиссий на выборах президентаЦентризбирком создал 199 окружных комиссий на выборах президента
ПЦУ создала миссию, которая будет заниматься политзаключеннымиПЦУ создала миссию, которая будет заниматься политзаключенными
Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагомКонгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом
Трамп признался, что несет "невероятные убытки" на должности президентаТрамп признался, что несет "невероятные убытки" на должности президента
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье Донецкой областиПорошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье Донецкой области
Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой областиПорошенко создал военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области
Трамп заказал в Белый дом 300 гамбургеров для футбольной командыТрамп заказал в Белый дом 300 гамбургеров для футбольной команды
Трамп обвинил ведущие американские газеты в оскорбляющих его статьях
В США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-мВ США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-м
Последние новости
Подгружаем последние новости