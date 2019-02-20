Трамп создал в США подразделение Космических сил

Это первое новое подразделение ВВС США с 1947 года.

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе Военно-воздушных сил США . Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли технологическое преимущество перед нашими потенциальными противниками, эти потенциальные противники в настоящее время наращивают свой космический потенциал", - говорится в директиве, текст которой распространил Белый дом.

Создавая Космически силы, США "адаптируюти свои организации, политику, доктрину и потенциал в области национальной безопасности для сдерживания агрессии и защиты наших интересов". Пентагон принимает меры по мобилизации своих космических ресурсов "для сдерживания и противодействия угрозам в космосе и разрабатывает законодательное предложение о создании космических сил США в качестве шестого подразделения вооруженных сил в составе военно-воздушных сил".

Космические силы будут нести ответственность за целый ряд космических военных возможностей США , включая спутниковые системы, обеспечивающих глобальную систему позиционирования (GPS), а также датчики отслеживания ракетных пусков для "боевого обеспечения оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций".

На церемонии подписания директивы в Овальном кабинете Белого дома Трамп отметил, что создание космических сил является приоритетом в области национальной безопасности.