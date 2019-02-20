Центральный сервер ЦИК достаточно ограничен в доступе извне, - Слипачук

Одной из угроз глава ЦИК назвала дискредитацию комиссии путем распространения неправдивой информации.

Центральный сервер ЦИК достаточно ограничен в доступе извне, - Слипачук
Фото: Макс Левин

Центральный сервер ЦИК функционирует в закрытом режиме. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук в интервью LB.ua.

"Я серьёзно полагаюсь на мнение специалистов ЦИК, которые обслуживают работу центрального сервера и реестра избирателей, а также на экспертную оценку Госспецсвязи и СБУ, которые дополнительно несут ответственность за систему безопасности, в том числе серверов. Под их эгидой еще предыдущий состав комиссии включил в список трастового фонда НАТО, который должен был обеспечить закупку, достаточно большой перечень современного оборудования, сенсоры которого реагируют, в том числе, на попытки хакерских атак, на любые факты проникновения в систему. Поставленное оборудование соответствует стандарту, который используют в избирательных комиссиях в мире", - сказала она.

"Центральный сервер достаточно ограничен в доступе извне. Он функционирует в закрытом режиме", - добавила Слипачук.

Глава ЦИК перечислила несколько угроз перед выборами: "Я бы не говорила только о киберугрозах. Посмотрите, сколько общественных организаций зарегистрировалось в качестве наблюдателей. Почти 140. Кто они? Зачем они зарегистрировались именно для участия в выборах? Что ожидать от их представителей? Закон не дает права ЦИК отказать кому-то из таких организаций.

Следующей угрозой я бы назвала дискредитацию ЦИК, которая происходит путем распространения неправдивой информации. Опережая свое поражение, (некоторые кандидаты – LB.ua) начинают давить на исторически сложившееся недоверие к выборам. Я позволю себе сказать, что в таких случаях буду принимать все меры, чтобы этого не допустить".


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