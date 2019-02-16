ЕС введет персональные санкции в отношении РФ в понедельник, - Климкин

Ограничения согласованы против восьми россиян за захват украинских кораблей.

ЕС введет персональные санкции в отношении РФ в понедельник, - Климкин
Павел Климкин
Фото: пресс-служба президента

На заседании министров иностранных дел Европейского Союза в понедельник, 18 февраля, будет принято решение о введении персональных санкций в отношении РоSSии за агрессию в районе Керченского пролива. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Там, конечно, будут персональные санкции. Вы об этом услышите от Федерики Могерини (глава дипломатии ЕС, - ред.) ... Я очень надеюсь, что то, что будет в понедельник, - это не конец. Мы обсуждаем и другие идеи", - сказал Климкин журналистам в субботу в Мюнхене.

Министр отметил, что обсуждается также возможность ограничения доступа роSSийским судам. По его словам, на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС будет рассмотрен и вопрос поддержки Донбасса.

Климкин подчеркнул, что вскоре будут также санкции со стороны США.

Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.

Вчера Президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене заявил, что Евросоюз на следующей неделе одобрит "азовский пакет" санкций против РоSSийской Федерации.


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