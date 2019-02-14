Суд США постановил, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт осознанно давал ложные показания ФБР и спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом пишет "Голос Америки".

В середине сентября 2018 года бывший политтехнолог Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре против США и воспрепятствовании правосудию, а также заключил сделку со специальной комиссией. Нынешнее решение суда фактически ставит крест на сделке, и ему скорее всего больше не стоит ожидать смягчения приговора.

Судья постановила, что Манафорт солгал о трех темах, в том числе, о своем общении с Константином Килимником, партнером Манафорта, которого связывают с роSSийской разведкой. Сам Килимник это отрицает.

Конкретно, Манафорт солгал следователям, отвечая на вопрос о том, передавал ли он Килимнику данные соцопросов, сделанных штабом Трампа, а также по поводу обсуждения с Килимником так называемого "плана мирного урегулирования в Украине". План, в частности, предусматривал снятие санкций в отношении РоSSии – это решение явно было бы в пользу режима Путина.

После нарушения сделки с правосудием, Манафорту могут вынести суровый приговор в суде Вирджинии, где проходит еще один судебный процесс по обвинениям в финансовых преступлениях и отмывании денег. В августе присяжные признали Пола Манафорта виновным по нескольким пунктам, включая неуплату налогов на 16 млн долларов, которые он получил за политические консультации для правительства Виктора Януковича в Украине.