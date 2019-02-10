Задержанные на Контрактовой площади не имели отношения к акции "Кто заказал Гандзюк", - Крищенко

Причиной для задержания, по его словам, стала попытка группы лиц скрыть свои лица.

Группа лиц, которых доставили в полицейский участок с Контрактовой площади, не имела отношения к акции "Хто замовив Катю Гандзюк?". Об этом сообщил во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, полицейские во время патрулирования заметили группу лиц, которые были явно организованы и пытались скрыть лица.

"Полицейским это дало основания, согласно закону, проверить их документы. Они не смогли объяснить цель, полицейским это дало основания провести поверхностную проверку. Это позволило на месте выявить несколько ножей, стартовый пистолет. Поэтому приняли решение доставить 30 человек в полицейское управление. Во время этого события ни одно лицо не заявило, что оно пришло на акцию под условным названием "Кто заказал Катю Гандзюк?". У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые указывали бы на то, что они пришли с этой целью", - сказал Крищенко.

Задержанные провели в полицейском участке около часа. В то же время на Контрактовой площади проходили мероприятие кандидата в президенты и акция с требованием расследовать дело убийства Гандзюк. Крищенко подчеркнул, что участникам этих акций никто не препятствовал.

Еще одной косвенной причиной для задержания в полиции называют сообщение о заминировании Контрактовой площади, где была запланирована акция с участием 10 тысяч человек.

Всего, по словам главы столичной полиции, задержали 24 человека, у них изъяли травматический пистолет, газовые баллончики, ножи. Ночью всех отпустили. За помощью к медикам обратились 10 человек, из которых трое полицейских, получивших ожоги глаз. По информации Крищенко, никто не находится в стационаре.

Ранее Крищенко извинился за поведение полиции во время задержания активистов под райотделом в Киеве .

Напомним, вчера сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева . 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

Некоторые правоохранители, по словам активистов, во время задержания под райотделом кричали "Лежать, бандера".

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.