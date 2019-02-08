EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"

До этого компромисса ожидалось принятие более жесткого решения.

EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по
Фото: pikabu.ru

Страны Европейского Союза в пятницу, 8 февраля, поддержали предложенный Берлином и Парижем вариант поправок для европейской Газовой директивы (части Третьего энергопакета ЕС). Это предложение было принято послами стран Евросоюза практически единогласно и не должно серьезно сказаться на судьбе "Северного потока - 2", передает DW.

Председательствующая Совете ЕС Румыния сообщила в Twitter, что теперь есть мандат на ведение переговоров с Европарламентом по данной проблеме.

До этого компромисса ожидалось принятие более жесткого решения. Свой вариант ранее, в частности, предложила Румыния, председательствующая в Совете ЕС. Он предполагал расширить действие Газовой директивы на газопроводы, ведущие в Евросоюз из третьих стран, в частности, на "Северный поток - 2". Принятие такого решения могло создать серьезные препятствия для реализации роSSийско-германского проекта.

В свою очередь, ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

Для окончательного принятия изменений Газовой директивы нужна поддержка Совета ЕС и Европарламента.

Как сообщалось, первую нитку газопровода "Северный поток-2" планируют достроить в ноябре 2019 года.


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