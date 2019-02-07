Конгрессмен США пришел на выступление Трампа с украинским флагом
Традиционно выступление президента в Конгрессе является поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию.
Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл пришел на речь президента Дональда Трампа "О состоянии государства" с украинским флагом.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"В речи говорится о РоSSии, а я с гордостью несу сегодня украинский флаг в знак солидарности с нашим союзником и другом, в то время как народ Украины продолжает противостоять роSSийской агрессии", - написал конгрессмен в Twitter.
Как отмечает "Радио Свобода", традиционно выступление президента США с речью "О состоянии государства" является поводом для законодателей засвидетельствовать свою позицию по тому или иному вопросу.
В этот раз многие женщины-конгрессмены выбрали белый наряд для участия в событии. Таким образом они чествовали движение суфражисток в США, которые сто лет назад добились права голосования для женщин.
Напомним, во время своего выступления с посланием к Конгрессу Трам заявил, что мир завидует успехам Америки в военной и экономической сферах.
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Политика
07.02.2019 16:09