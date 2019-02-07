NewsOne оштрафовали на 95 тыс. грн за язык вражды

В эфире телеканала постоянно звучат тезисы роSSийской пропаганды.

NewsOne оштрафовали на 95 тыс. грн за язык вражды
Фото: 24 Канал

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 7 февраля оштрафовала ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) по итогам внеплановой проверки, назначенной 5 октября 2018 года.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Комиссия зафиксировала язык вражды в выступлениях гостей и ведущих телеканала, таких как Елена Лукаш, Вячеслав Пиховшек, Руслан Коцаба, Евгений Червоненко, Андрей Лесик, Михаил Добкин, Дмитрий Спивак.

Также в совет поступило письмо от СБУ, где обращается внимание на отдельные программы, где распространялись высказывания, содержащие признаки "скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей".

По мнению СБУ, в эфире NewsOne систематически используются клише роSSийской пропаганды: "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "РоSSия защищает свои интересы", "мир не признает РоSSию агрессором" и другие.

Мониторинг Нацсовета показал, что подобные выражения появляются в эфире систематически. Их целью является отрицание присутствия роSSийских войск на территории Украины, оправдание враждебных действий страны-агрессора, формирование представления об Украине как агрессоре против собственной территории, диффамация участников АТО, формирование ложного представления о фашистских и нацистских взглядах руководства Украины.

В таких условиях 7 февраля Нацсовет рассмотрел акт проверки телеканала и единогласно решил оштрафовать NewsOne на 25% от суммы лицензионного сбора - 96 530 гривен и 25 копеек.

Напомним, что телеканал NewsOne (ООО "Новости 24 часа") принадлежит депутату Тарасу Козаку, приближенному к Виктору Медведчуку. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока".


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