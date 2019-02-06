?НАПК нашло признаки коррупции в декларации Богдана Дубневича

Вывод о правонарушении будет направлен в НАБУ.

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции обнаружило признаки коррупционного правонарушения в декларации народного депутата Богдана Дубневича.

Пресс-служба НАПК сообщила, что соответствующий вывод комиссия направит в Национальное антикоррупционное бюро.

Декларацию Дубневича проверяли на основании соответствующего обращения. Сведения, указанные в нем, подтвердились.

"Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, предоставленной Богданом Дубневичем. Соответственно - составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, который будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УК)", - говорится в сообщении НАПК.

Напомним, что Богдан Дубневич вместе с братом фигурировали в деле о хищении газа на принадлежащих им ТЭЦ, но они не были подозреваемыми, так как следствие не нашло доказательств их вины.

В Отношении Ярослава Дубневича также расследуется дело о коррупции при закупках "Укрзализныци".