Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в $10,5 тыс.
Деньги были предназначены за присвоение кадастровых номеров.
Прокуратура Киева сообщила о задержании замначальника отдела Государственного земельного кадастра по Васильковскому району Киевской области.
По данным пресс-службы прокуратуры, чиновника взяли "на горячем" во время получение 10,5 тысячи долларов за присвоение кадастровых номеров земучасткам в селе Кодаки для рыбохозяйственных нужд.
Действия чиновника Госгеокадастра квалифицировали по части 3 статьи 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса.
Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, чиновника также отстранили от должности.
Напомним, что накануне в Киеве задержали за взятку временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции в Голосеевском районе.
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06.02.2019 10:12