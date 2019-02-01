Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе

У нее травмированы правое плече и правая нога. Но "скорую" не вызывали.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе.

Инцидент произошел сразу после прямого эфира, который политик провела совместно с Одесской политической платформой, сообщает 048.ua.

Авария произошла на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской.

Сообщается, что Ольга Богомолец сидела на пассажирском сидении впереди. В ее автомобиль врезался старенький ВАЗ - с той стороны, где сидела Ольга Богомолец.

"У нее травмированы правое плече и правая нога. Но скорую не вызывали. Очевидцы утверждают, что ВАЗ намеренно "шел на таран" и "целился" в пассажирское сидение, где находилась кандидат в президенты", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября в Одессе неизвестные сорвали эфир Анатолия Гриценко. Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них "титушки" избили.


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