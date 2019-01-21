РАН приостановила присвоение почетного звания патриарху Кириллу
Академики обсудят общую целесообразность института почетных профессоров.
Намеченное на 22 января голосование президиума РоSSийской академии наук о присвоении звания "почетный профессор РАН" патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко отменено. Об этом в понедельник, 21 января, заявил вице-президент РАН Юрий Балега, передает DW.
По его словам, РАН собирается на одном из ближайших заседаний обсудить актуальность и возможное реформирование звания "почетного профессора", поскольку у некоторых академиков возникает вопрос, насколько это положение отвечает современным требованиям.
Отмена голосования нужна "в том числе для того, чтобы объяснить обществу и журналистам, что звания "почетный профессор РАН" и "профессор РАН" - это два принципиально разных понятия", - заметил Балега.
Ранее пресс-служба РАН сообщала, что звание почетного профессора РАН присвоено патриарху Кириллу, а также Валентине Матвиенко. Это звание было введено в 1997 году, его присваивает президиум РАН выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям.
Напомним, в рождественском интервью патриарх Кирилл заявил, что через гаджеты осуществляется "вселенский контроль над человеческим родом".
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