РАН приостановила присвоение почетного звания патриарху Кириллу

Намеченное на 22 января голосование президиума РоSSийской академии наук о присвоении звания "почетный профессор РАН" патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко отменено. Об этом в понедельник, 21 января, заявил вице-президент РАН Юрий Балега, передает DW.

По его словам, РАН собирается на одном из ближайших заседаний обсудить актуальность и возможное реформирование звания "почетного профессора", поскольку у некоторых академиков возникает вопрос, насколько это положение отвечает современным требованиям.

Отмена голосования нужна "в том числе для того, чтобы объяснить обществу и журналистам, что звания "почетный профессор РАН" и "профессор РАН" - это два принципиально разных понятия", - заметил Балега.

Ранее пресс-служба РАН сообщала, что звание почетного профессора РАН присвоено патриарху Кириллу, а также Валентине Матвиенко. Это звание было введено в 1997 году, его присваивает президиум РАН выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям.

Напомним, в рождественском интервью патриарх Кирилл заявил, что через гаджеты осуществляется "вселенский контроль над человеческим родом".