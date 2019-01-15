По итогам местных выборов-2015 и выборов ОТГ вынесено 80 обвинительных приговоров
МВД предупредило об ужесточении ответственности за нарушения на выборах.
Министерство внутренних дел Украины призывает всех участников избирательного процесса придерживаться закона, так как еще до начала активных действий правоохранители пресекли боле 70 правонарушений, связанных с выборами. Об этом сегодня написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Фейсбуке.
"Только по результатам местных выборов 2015 года и первых выборов в ОТГ Национальная полиция Украина Генеральная прокуратура Украины направили в суд 75 обвинительных актов. По результатам судебных разбирательств вынесен 81 приговор в отношении граждан (один - оправдательный, остальные - обвинительные). На 38 граждан наложены штрафные санкции, остальные получили ограничения или лишения свободы на различные сроки от 5,6 лет заключения к ограничению свободы от 1 года до 5", - написал Шевченко.
Среди обвинительных приговоров, в частности:
- 1 человек - ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей) - 5 лет 6 месяцев лишения свободы, реальное отбывание наказания без отсрочки - Килийский райсуд Одесской области.
- 4 человека - ч.4 cт.160 (подкуп избирателей) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Приднепровский районный суд. Черкассы
- 2 человека - ч.4 ст.158 УК Украины (фальсификация избирательной документации) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком Сосновский районный суд. Черкассы
- 1 человек - ч. 3 ст. 158 УК Украины (похищение и сокрытие протокола о подсчете голосов избирателей) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Винницкий районный суд Винницкой области;
- 1 человек - ч. З ст. 157 УК Украины (препятствование избирательному праву кандидата путем обмана, совершенное членом избирательной комиссии) - 3 (три) года лишения свободы с лишением права заниматься выборами, освобождение с испытательным сроком - Генический районный суд Херсонской области;
- 1 человек - ч.2 ст.158-1 УК Украины (незаконное предоставление членом комиссии избирательных бюллетеней лицу, не имеет права на их получение) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Ратновский районный суд Волынской области;
- 1 человек - ч.2 ст.158-1 УК Украины (предоставление избирательных бюллетеней лицу, не имеет права на их получение, совершенные членом избирательной комиссии) - штраф в размере 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 грн.) - Ратновский районный суд Волынской области;
- 1 человек - ч. 1 ст. 158-1 УК Украины (голосования избирателем за другое лицо) - штраф в размере 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (2040 грн.) - Ратновский районный суд Волынской области.
Шевченко отметил, что МВД Украины совместно с гражданской сетью "Опора" разработали законопроект № 8270, который зарегистрирован в ВР как правительственный.
"Он значительно усилит ответственность правонарушителей за определенные виды избирательных преступлений и дает полиции эффективный механизм расследования путем отнесения их к тяжких и особо тяжких преступлений", - написал Шевченко.
Напомним, президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Также ЦИК предстоит назначить местные выборы в территориальных общинах 10 областей, где избирательный процесс прервался из-за введения военного положения в ноябре-декабре 2018 года.
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