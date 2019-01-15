По итогам местных выборов-2015 и выборов ОТГ вынесено 80 обвинительных приговоров

МВД предупредило об ужесточении ответственности за нарушения на выборах.

По итогам местных выборов-2015 и выборов ОТГ вынесено 80 обвинительных приговоров
Фото: Надано автором

Министерство внутренних дел Украины призывает всех участников избирательного процесса придерживаться закона, так как еще до начала активных действий правоохранители пресекли боле 70 правонарушений, связанных с выборами. Об этом сегодня написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

"Только по результатам местных выборов 2015 года и первых выборов в ОТГ Национальная полиция Украина Генеральная прокуратура Украины направили в суд 75 обвинительных актов. По результатам судебных разбирательств вынесен 81 приговор в отношении граждан (один - оправдательный, остальные - обвинительные). На 38 граждан наложены штрафные санкции, остальные получили ограничения или лишения свободы на различные сроки от 5,6 лет заключения к ограничению свободы от 1 года до 5", - написал Шевченко.

Среди обвинительных приговоров, в частности:

  • 1 человек - ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей) - 5 лет 6 месяцев лишения свободы, реальное отбывание наказания без отсрочки - Килийский райсуд Одесской области.
  • 4 человека - ч.4 cт.160 (подкуп избирателей) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Приднепровский районный суд. Черкассы
  • 2 человека - ч.4 ст.158 УК Украины (фальсификация избирательной документации) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком Сосновский районный суд. Черкассы
  • 1 человек - ч. 3 ст. 158 УК Украины (похищение и сокрытие протокола о подсчете голосов избирателей) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Винницкий районный суд Винницкой области;
  • 1 человек - ч. З ст. 157 УК Украины (препятствование избирательному праву кандидата путем обмана, совершенное членом избирательной комиссии) - 3 (три) года лишения свободы с лишением права заниматься выборами, освобождение с испытательным сроком - Генический районный суд Херсонской области;
  • 1 человек - ч.2 ст.158-1 УК Украины (незаконное предоставление членом комиссии избирательных бюллетеней лицу, не имеет права на их получение) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Ратновский районный суд Волынской области;
  • 1 человек - ч.2 ст.158-1 УК Украины (предоставление избирательных бюллетеней лицу, не имеет права на их получение, совершенные членом избирательной комиссии) - штраф в размере 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 грн.) - Ратновский районный суд Волынской области;
  • 1 человек - ч. 1 ст. 158-1 УК Украины (голосования избирателем за другое лицо) - штраф в размере 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (2040 грн.) - Ратновский районный суд Волынской области.

Шевченко отметил, что МВД Украины совместно с гражданской сетью "Опора" разработали законопроект № 8270, который зарегистрирован в ВР как правительственный.

"Он значительно усилит ответственность правонарушителей за определенные виды избирательных преступлений и дает полиции эффективный механизм расследования путем отнесения их к тяжких и особо тяжких преступлений", - написал Шевченко.

Напомним, президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Также ЦИК предстоит назначить местные выборы в территориальных общинах 10 областей, где избирательный процесс прервался из-за введения военного положения в ноябре-декабре 2018 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Директор польского отделения Huawei задержан за шпионажДиректор польского отделения Huawei задержан за шпионаж
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
Украина подписала соглашение с Турцией о покупке ударных дронов Bayraktar TB2Украина подписала соглашение с Турцией о покупке ударных дронов Bayraktar TB2
Блок рекламы


Похожие новости
В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборовВ ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов
Порошенко: РоSSия предлагала обменять Сенцова и Сущенко после приговоровПорошенко: РоSSия предлагала обменять Сенцова и Сущенко после приговоров
Зурабишвили получила более 59% голосов во втором туре выборов в ГрузииЗурабишвили получила более 59% голосов во втором туре выборов в Грузии
Саакашвили отказался признать итоги президентских выборов в Грузии и призвал народ к неповиновениюСаакашвили отказался признать итоги президентских выборов в Грузии и призвал народ к неповиновению
В Грузии объявили эксит-поллы второго тура выборовВ Грузии объявили эксит-поллы второго тура выборов
Турчинов подтвердил заморозку выборов в случае военного положенияТурчинов подтвердил заморозку выборов в случае военного положения
Орбан рассказал, что ожидает от выборов в УкраинеОрбан рассказал, что ожидает от выборов в Украине
Фюрер РФ назвал бессмысленными встречи в "нормандском формате" до выборов в УкраинеФюрер РФ назвал бессмысленными встречи в "нормандском формате" до выборов в Украине
Луганская прокуратура уже установила всех причастных к организации "выборов ЛНР"Луганская прокуратура уже установила всех причастных к организации "выборов ЛНР"
"Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" в ОРДЛО"Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" в ОРДЛО
Последние новости
Подгружаем последние новости