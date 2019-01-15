По итогам местных выборов-2015 и выборов ОТГ вынесено 80 обвинительных приговоров

Министерство внутренних дел Украины призывает всех участников избирательного процесса придерживаться закона, так как еще до начала активных действий правоохранители пресекли боле 70 правонарушений, связанных с выборами. Об этом сегодня написал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

"Только по результатам местных выборов 2015 года и первых выборов в ОТГ Национальная полиция Украина Генеральная прокуратура Украины направили в суд 75 обвинительных актов. По результатам судебных разбирательств вынесен 81 приговор в отношении граждан (один - оправдательный, остальные - обвинительные). На 38 граждан наложены штрафные санкции, остальные получили ограничения или лишения свободы на различные сроки от 5,6 лет заключения к ограничению свободы от 1 года до 5", - написал Шевченко.

Среди обвинительных приговоров, в частности:

1 человек - ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей) - 5 лет 6 месяцев лишения свободы, реальное отбывание наказания без отсрочки - Килийский райсуд Одесской области.

4 человека - ч.4 cт.160 (подкуп избирателей) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Приднепровский районный суд. Черкассы

2 человека - ч.4 ст.158 УК Украины (фальсификация избирательной документации) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком Сосновский районный суд. Черкассы

1 человек - ч. 3 ст. 158 УК Украины (похищение и сокрытие протокола о подсчете голосов избирателей) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Винницкий районный суд Винницкой области;

1 человек - ч. З ст. 157 УК Украины (препятствование избирательному праву кандидата путем обмана, совершенное членом избирательной комиссии) - 3 (три) года лишения свободы с лишением права заниматься выборами, освобождение с испытательным сроком - Генический районный суд Херсонской области;

1 человек - ч.2 ст.158-1 УК Украины (незаконное предоставление членом комиссии избирательных бюллетеней лицу, не имеет права на их получение) - 5 (пять) лет лишения свободы, освобождение с испытательным сроком - Ратновский районный суд Волынской области;

1 человек - ч.2 ст.158-1 УК Украины (предоставление избирательных бюллетеней лицу, не имеет права на их получение, совершенные членом избирательной комиссии) - штраф в размере 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 грн.) - Ратновский районный суд Волынской области;

1 человек - ч. 1 ст. 158-1 УК Украины (голосования избирателем за другое лицо) - штраф в размере 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (2040 грн.) - Ратновский районный суд Волынской области.

Шевченко отметил, что МВД Украины совместно с гражданской сетью "Опора" разработали законопроект № 8270, который зарегистрирован в ВР как правительственный.

"Он значительно усилит ответственность правонарушителей за определенные виды избирательных преступлений и дает полиции эффективный механизм расследования путем отнесения их к тяжких и особо тяжких преступлений", - написал Шевченко.

Напомним, президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Также ЦИК предстоит назначить местные выборы в территориальных общинах 10 областей, где избирательный процесс прервался из-за введения военного положения в ноябре-декабре 2018 года.