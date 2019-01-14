Евродепутаты призвали британцев отказаться от Brexit
Голосование по соглашению по Brexit ожидается 15 января.
Накануне голосования в Лондоне по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза более ста депутатов Европарламента обратились в открытом письме к британцам, призывая отменить Brexit.
Об этом сообщает DW со ссылкой на издания немецкой медиагруппы Funke.
"Мы просим вас еще раз подумать о выходе из ЕС в интересах будущих поколений", - призывают депутаты в проекте обращения, которое должно быть опубликовано в начале недели в Великобритании.
Если же британцы передумают выходить из ЕС, евродепутаты поддержат это решение и в дальнейшем будут работать с ними для "реформирования и улучшения Европейского Союза".
"Мы хотим послать сигнал народу, а также Палате общин и дать понять: если британцы решат остаться, то им будут рады", - заявил евродепутат от немецкого Христианско-демократического союза Петер Лизе, который также подписал обращение.
В то же время, премьер Великобритании Тереза Мэй раз призывает британских парламентариев проголосовать за соглашение по Brexit, информирует dpa.
"Я прошу депутатов учесть последствия их действий для британского народа и нашей демократии", - говорится в плане выступления Мэй, которое оказалось в распоряжении информагентства. Премьер призывает британских парламентариев поддержать вариант соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС, ведь "воплощение в жизнь результатов референдума" - это их "долг".
Напомним, что голосование по соглашению по Brexit ожидается 15 января. В случае провала голосования правительство в трехдневный срок должно предоставить "план В" по выходу Великобритании из состава ЕС.
Великобритания покинет Евросоюз 29 марта независимо от того, будет поддержано соглашение о "Брексите" или нет. В декабре Мэй говорила, что отказ одобрить согласованный с Брюсселем вариант "брексита" приведет к потере стабильности в стране, а также спровоцирует угрозу досрочных выборов или полной отмены "брексита".
Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС - это документ на 585 страниц, носящий обязательный для исполнения характер и устанавливающий условия выхода Британии из ЕС. Среди прочего, он обязывает Лондон заплатить Брюсселю 39 млрд фунтов в счет ранее принятых обязательств перед европейским бюджетом, разъясняет права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британских граждан в странах ЕС и предусматривает механизм, при котором граница между Северной Ирландией и Ирландской Республикой останется полностью открытой.
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Политика
14.01.2019 18:11