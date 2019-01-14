Евродепутаты призвали британцев отказаться от Brexit

Голосование по соглашению по Brexit ожидается 15 января.

Накануне голосования в Лондоне по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза более ста депутатов Европарламента обратились в открытом письме к британцам, призывая отменить Brexit.

Об этом сообщает DW со ссылкой на издания немецкой медиагруппы Funke.

"Мы просим вас еще раз подумать о выходе из ЕС в интересах будущих поколений", - призывают депутаты в проекте обращения, которое должно быть опубликовано в начале недели в Великобритании.

Если же британцы передумают выходить из ЕС , евродепутаты поддержат это решение и в дальнейшем будут работать с ними для "реформирования и улучшения Европейского Союза".

"Мы хотим послать сигнал народу, а также Палате общин и дать понять: если британцы решат остаться, то им будут рады", - заявил евродепутат от немецкого Христианско-демократического союза Петер Лизе, который также подписал обращение.

В то же время, премьер Великобритании Тереза Мэй раз призывает британских парламентариев проголосовать за соглашение по Brexit, информирует dpa.

"Я прошу депутатов учесть последствия их действий для британского народа и нашей демократии", - говорится в плане выступления Мэй, которое оказалось в распоряжении информагентства. Премьер призывает британских парламентариев поддержать вариант соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС , ведь "воплощение в жизнь результатов референдума" - это их "долг".

Напомним, что голосование по соглашению по Brexit ожидается 15 января. В случае провала голосования правительство в трехдневный срок должно предоставить "план В" по выходу Великобритании из состава ЕС .

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта независимо от того, будет поддержано соглашение о "Брексите" или нет. В декабре Мэй говорила, что отказ одобрить согласованный с Брюсселем вариант "брексита" приведет к потере стабильности в стране, а также спровоцирует угрозу досрочных выборов или полной отмены "брексита".