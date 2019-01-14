РоSSиянин за тысячу рублей пытался "купить" въезд в Украину
Правонарушителю запретили въезд на три года.
Гражданину РоSSийской Федерации на три года запретили въезд в Украину за попытку подкупа пограничников.
Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
Сообщается, что в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине. Гражданину РФ было отказано в пересечении государственной границы.
"Однако, чтобы все же попасть в Украину, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 роSSийских рублей. Правонарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года", - сообщают в Госпогранслужбе.
Также в Нацполицию направлено уведомление о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины.
Ранее сообщалось, что пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании.
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