РоSSиянин за тысячу рублей пытался "купить" въезд в Украину

Правонарушителю запретили въезд на три года.

РоSSиянин за тысячу рублей пытался "купить" въезд в Украину
Фото: zaymcentr.ru

Гражданину РоSSийской Федерации на три года запретили въезд в Украину за попытку подкупа пограничников.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине. Гражданину РФ было отказано в пересечении государственной границы.

"Однако, чтобы все же попасть в Украину, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 роSSийских рублей. Правонарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года", - сообщают в Госпогранслужбе.

Также в Нацполицию направлено уведомление о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины.

Ранее сообщалось, что пойманный на взятке пограничник пытался съесть $200 при задержании.


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