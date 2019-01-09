В США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-м

Наталье Весельницкой предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию.

В США возбудили дело против россиянки, которая встречалась с представителями штаба Трампа в 2016-м
Наталья Весельницкая
Фото: Радио Свобода

Против роSSийского юриста Натальи Весельницкой в Нью-Йорке выдвинуты обвинения в рамках дела об отмывании денег.

По словам прокурора, действуя в качестве адвоката обвиняемого по данному делу, которое было завершено в 2017 году, Весельницкая представила декларацию, содержащую неверные сведения. Согласно тексту обвинения, который был обнародован во вторник, Весельницкую обвиняют в воспрепятствовании правосудию, передает Голос Америки.

Напомним, что в июне 2016 года Весельницкая приняла участие во встрече, состоявшейся в Trump Tower. Среди участников встречи были сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (позднее ставший советником президента) и тогдашний глава избирательного штаба республиканского кандидата Пол Манафорт.

О встрече Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим в июле 2017-го сообщила газета The New York Times. По данным издания, она говорила, что у нее есть сведения, которые могут навредить Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Весельницкая отвергала эту информацию. Трампа-младший заявил, что встреча не привела ни к какому результату, а Весельницкая говорила о "списке Магнитского" и вопросах усыновления детей из РоSSии.


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