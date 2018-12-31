США вышли из ЮНЕСКО

В понедельник, 31 декабря, вступило в силу решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

После выхода из организации США не будут платить членские взносы, а также потеряют возможность избираться в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О своем выходе из ЮНЕСКО Вашингтон объявил еще год назад. Причиной такого решения, как поясняли в Госдепе, стал "антиизраильский уклон" ЮНЕСКО, а также необходимость проведения "фундаментальной реформы" этого подразделения ООН .

После выхода, США будут иметь статус наблюдателя в ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Заявленные цели организации: содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или религии.