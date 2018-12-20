Британский регулятор признал нарушения в работе Russia Today

Британский медиарегулятор Ofcom признал нарушения в работе роSSийского телеканала Russia Today.

Об этом пишет Reuters по итогам начатого весной расследования против RT.

Медиарегулятор усмотрел в работе RT нарушения принципа объективности. Это касается как новостных, так и повседневных программ, выходивших на роSSийском телеканале в марте-апреле 2018 года. Это касается в том числе сюжетов об отравлении бывшего бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"В общей сложности эти семь нарушений представляют собой серьезное несоблюдение наших правил вещания", - говорится в заявлении Ofcom.

RT предупредили о возможности наложения санкций.

РоSSийский телеканал в ответ заявил, что он "крайне разочарован" выводами Ofcom и вскоре примет решение о его дальнейших действиях.