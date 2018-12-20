Британский регулятор признал нарушения в работе Russia Today
РоSSийский канал нарушил принцип объективности.
Британский медиарегулятор Ofcom признал нарушения в работе роSSийского телеканала Russia Today.
Об этом пишет Reuters по итогам начатого весной расследования против RT.
Медиарегулятор усмотрел в работе RT нарушения принципа объективности. Это касается как новостных, так и повседневных программ, выходивших на роSSийском телеканале в марте-апреле 2018 года. Это касается в том числе сюжетов об отравлении бывшего бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
"В общей сложности эти семь нарушений представляют собой серьезное несоблюдение наших правил вещания", - говорится в заявлении Ofcom.
RT предупредили о возможности наложения санкций.
РоSSийский телеканал в ответ заявил, что он "крайне разочарован" выводами Ofcom и вскоре примет решение о его дальнейших действиях.
Напомним, что отравление Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке более чем 150 роSSийских дипломатов в знак солидарности с Британией, РоSSия ответила зеркальными мерами.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.12.2018 11:18
20.12.2018 11:18