Суд отклонил иск Насирова к врачу, который рассказал о состоянии его здоровья

Экс-глава ГФС требовал 1 млн гривен компенсации.

Шевченковский районный суд Киева отказал восстановленному в должности главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении иска к врачу Максиму Соколову, который давал показания в суде о состоянии его здоровья.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

"Судья полностью отказал в удовлетворении иска Насирова к врачу Соколову", - написала она.

Как сообщалось, Насиров подал гражданский иск в суд, потому что, по его словам, данные о его состоянии огласили без его разрешения. Параллельно адвокаты подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.

Насиров требовал от Соколова 1 млн гривен возмещения.

Напомним, Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. Он подал иск о незаконности увольнения, и 11 декабря Окружной админсуд Киева отменил решение Кабмина.

Насирова также судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.