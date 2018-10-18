Исполнителя нападения на Гандзюк оставили под стражей

Организатор нападения Сергей Торбин тоже остается под арестом.

Подозреваемому в нападении на Катерину Гандзюк Никите Грабчуку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до окончания срока следственных действий - 3 декабря.

Об этом сообщает херсонское издание МОСТ.

Никита Грабчук ("Мураха") - непосредственный исполнитель нападения на Гандзюк. Именно он вылил на девушку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Напомним, что 31 июля бывшие участники АТО совершили нападение на советницу мэра Херсона Катерину Гандзюк. Два с половиной месяца Екатерина лежит в реанимации в Киеве .

Пока известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами «За мужество» III степени.

Ранее суд отпустил под домашний арест подозреваемых в нападении на Катерину Гандзюк Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова.

В среду, 17 октября, Сергея Торбина, который подозревается в организации покушения на Екатерину Гандзюк, оставили под стражей еще на два месяца. По материалам следствия, именно Торбин давал указания Горбунову, Васяновичу, Грабчуку и Вишневскому по осуществлению нападения на Гандзюк. В частности, Горбунов приобрел две бутылки серной кислоты, которой в дальнейшем облил Екатерину Никита Грабчук.

Гандзюк уверена в причастности всех задержанных к нападению на нее.