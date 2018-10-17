Кольченко написал письмо Сенцову

"Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана свергнут".

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки своему другу Олегу Сенцову после того, как тот был вынужден прекратить голодовку.

Об этом сообщила член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передав текст письма.

В письме Кольченко призывает Сенцова не отчаиваться и помнить, что империи не вечны, передает Укринформ.

«Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель так и не достигнута, даже частично. Мне уже в конце недельного голодания казалось, что все наши старания тщетны, хотя я где-то в глубине души надеялся, что я ошибаюсь. Весь период твоей голодовки старался по мере возможности отслеживать новости о тебе; очень переживаю за тебя. Очень тяжело смириться с мыслью о том, что находясь здесь, ты как крупица – бессилен, не в силах ни на что повлиять. Мне очень тяжело представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана свергнут. С каждым днём уверенность в этом всё отчётливее. Выздоравливай скорее! Береги себя», - говорится в письме Кольченко, подписанном 11 октября.

Щур уточнила, что «письмо уже у Олега».

Как сообщалось, Кольченко 31 мая объявил о начале голодовки в поддержку требования Сенцова. Однако 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья.

Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских и крымских тюрьмах. Он неоднократно заявлял, что будет голодать "до конца". 5 октября стало известно, что Сенцов 6 октября прекращает голодовку. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".