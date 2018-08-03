Киевская судья Власенкова пошла под суд
Ее обвинили в получении двух тысяч долларов взятке.
1 августа в Голосеевский районный суд Киева был передан обвинительный акт в отношении судьи Окружного административного суда Киева Елены Власенковой, которую обвиняют в получении взятки в размере 2 тысяч долларов (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса).
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Следствие утверждает, что судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов.
Власенкову задержали 10 мая 2018 года при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов, а на следующей день предъявили подозрение.
Высший совет правосудия временно отстранил судью от работы, а Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде залога в размере 140 тысяч гривен.
26 июля досудебное расследование в отношении Власенковой было завершено.
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Политика
03.08.2018 10:49