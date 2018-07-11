Кабмин уменьшил госзаказ в вузах на 10%

Общий объем госзаказа установлен на уровне 191 тыс. 100 человек.

Правительство уменьшило государственный заказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях в 2018 году почти на 10% по сравнению с 2017 годом до 191 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Общий объем госзаказа установлен на уровне 191 тыс. 100 человек, из них подготовку на дневной форме обучения будут проходить 171 тыс. 355 человек.

Объем госзаказа на подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" установлен на уровне 39,2 тыс. человек; "бакалавр" – 78,8 тыс. человек; "магистр на основании уровня бакалавра" – 62,4 тыс. человек. Прием в аспирантуру и докторантуру по госзаказу установлен на уровне 4,4 тыс. человек и 478 человек соответственно.

Прием учащихся на рабочие специальности по госзаказу предусмотрен в объеме 23 тыс. человек.

Напомним, что в 2017 году госзаказ был установлен на уровне 213 тысяч человек, в 2016 году - 256,3 тыс. человек.

В 2019 и 2020 годах, согласно прогнозам Минэкономики, он составит 197 тыс. и 202,5 тыс. человек соответственно.