Кабмин уменьшил госзаказ в вузах на 10%

Общий объем госзаказа установлен на уровне 191 тыс. 100 человек.

Кабмин уменьшил госзаказ в вузах на 10%
Фото: 112.ua

Правительство уменьшило государственный заказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях в 2018 году почти на 10% по сравнению с 2017 годом до 191 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Общий объем госзаказа установлен на уровне 191 тыс. 100 человек, из них подготовку на дневной форме обучения будут проходить 171 тыс. 355 человек.

Объем госзаказа на подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" установлен на уровне 39,2 тыс. человек; "бакалавр" – 78,8 тыс. человек; "магистр на основании уровня бакалавра" – 62,4 тыс. человек. Прием в аспирантуру и докторантуру по госзаказу установлен на уровне 4,4 тыс. человек и 478 человек соответственно.

Прием учащихся на рабочие специальности по госзаказу предусмотрен в объеме 23 тыс. человек.

Напомним, что в 2017 году госзаказ был установлен на уровне 213 тысяч человек, в 2016 году - 256,3 тыс. человек.

В 2019 и 2020 годах, согласно прогнозам Минэкономики, он составит 197 тыс. и 202,5 тыс. человек соответственно.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
ОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузовОБСЕ: РоSSия использует перемирие для поставок оружия на Донбасс под видом гуманитарных грузов
Лещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: ВидеоЛещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: Видео
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Латвии подписал закон, запрещающий обучение на русском языке в вузахПрезидент Латвии подписал закон, запрещающий обучение на русском языке в вузах
Кабмин предложил сажать на 15 лет за контрабандуКабмин предложил сажать на 15 лет за контрабанду
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
Кабмин назначил Булатова на должность замглавы ГосрезерваКабмин назначил Булатова на должность замглавы Госрезерва
Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"
Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузахЛатвия запретила обучение на русском языке в частных вузах
Луценко увидел недостатки в решении Кабмина по борьбе с контрабандойЛуценко увидел недостатки в решении Кабмина по борьбе с контрабандой
Кабмин ликвидировал "черную сотню" на таможнеКабмин ликвидировал "черную сотню" на таможне
Кабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабандуКабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду
Возле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маскеВозле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маске
Последние новости
Подгружаем последние новости