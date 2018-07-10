Волонтеры и журналисты не должны находиться на передовой, - Наев

Передавать материальную помощь и общаться можно в тыловой зоне ООС.

Волонтеры и журналисты не должны находиться на передовой, - Наев
Сергей Наев

Командующий операцией Объединенных сил (ООС) Сергей Наев выступает против присутствия вооруженных добровольцев и волонтеров на передовой. Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных заданий в зону боевых действий, которые не имеют законного права иметь оружие ... Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, согласно нормам закона, лишены права находиться в зоне боевых действий", - заявил Наев.

Генерал-лейтенант отказался конкретизировать, добровольцев каких формирований он имел в виду. В то же время он подчеркнул, что в районе боевых действий будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур ООС.

"Сейчас волонтеры приезжают не на передний край, а в тыловую зону, где они передают материальную помощь, встречаются и общаются как с руководством бригады, так и с подразделениями, с отдельными военнослужащими. Это делается, в том числе, и ради безопасности самих волонтеров. Потому что сейчас в районе боевых действий, на переднем крае, опасно для гражданских, которые не имеют соответствующей подготовки. Ну, и прав находиться там - тоже. В соответствии с законодательством", - добавил Наев.

Напомним, ранее Наев заявил, что выполнение минских договоренностей не лишает Объединенные силы права на защиту. Несмотря на объявленное с 1 июля перемирие, в зоне боевых действий на Донбассе ежедневно фиксируют около 20 обстрелов по всем направлениям.


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