Замминистра юстиции назначена Иванна Смачило

Ранее Смачило возглавляла управление юстиции во Львовской области.

Замминистра юстиции назначена Иванна Смачило
Фото: Vse.rv.ua

Кабинет Министров назначил начальника управления во Львовской области Иванну Смачило заместителем министра юстиции.

Об этом говорится в распоряжении правительства №457-р от 4 июля.

В должности начальника управления юстиции во Львовской области 41-летняя Иванна Смачило работала около полугода - с конца января 2018 года.

До этого она два года возглавляла территориальное управление юстиции в Ровенской области, где в 2017 году инициировала введение пилотного проекта по применению санкций к неплательщикам алиментов.

В январе Министерство юстиции назначило Смачило начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области вместо Ярослава Жукровского, уволенного за превышение служебных полномочий.


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