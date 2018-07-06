Замминистра юстиции назначена Иванна Смачило
Ранее Смачило возглавляла управление юстиции во Львовской области.
Кабинет Министров назначил начальника управления во Львовской области Иванну Смачило заместителем министра юстиции.
Об этом говорится в распоряжении правительства №457-р от 4 июля.
В должности начальника управления юстиции во Львовской области 41-летняя Иванна Смачило работала около полугода - с конца января 2018 года.
До этого она два года возглавляла территориальное управление юстиции в Ровенской области, где в 2017 году инициировала введение пилотного проекта по применению санкций к неплательщикам алиментов.
В январе Министерство юстиции назначило Смачило начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области вместо Ярослава Жукровского, уволенного за превышение служебных полномочий.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.07.2018 09:38