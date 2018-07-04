Суд фактически отпустил россиянина-боевика "ЛНР" по "закону Савченко"

Срок приговора на 1 месяц превышает срок пребывания под стражей.

Суд фактически отпустил россиянина-боевика "ЛНР" по "закону Савченко"
Фото: Макс Требухов

Сосновский районный суд Черкасс назначил минимальное наказание гражданину РоSSии, боевику "ЛНР" Юрию Марчукову. В сроке наказания суд учел срок предварительного содержания под стражей "по закону Савченко" и таким образом сделал возможным освобождение боевика менее чем через месяц после вынесения приговора.

Текст судебного приговора обнародован в едином государственном реестре судебных решений.

Во время процесса Марчуков полностью признал свою вину в участии в деятельности террористической организации, и, как отмечает суд, чистосердечно раскаялся.Несмотря на признание обвиняемого, судья Татьяна Троян решила, что сторона обвинения не доказала, что подсудимый участвовал в противоправной деятельности "ЛНР" из корыстных побуждений и с целью свержения конституционного строя в Украине. Суд также отметил отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих - искреннего раскаяния, неудовлетворительного состояния здоровья и положительных характеристик.

Назначенное судом наказание ниже минимальной санкции Уголовного кодекса - 5 лет и 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, вопреки решению Верховного суда, срок заключения был пересчитан "по закону Савченко" (за период ареста с 4 марта 2015 по 20 июня 2017 года), и таким образом Марчуков отбыл уже около 5 лет и 7 месяцев наказания.

Марчуков является уроженцем Тайшетского района Иркутской области, он гражданин РоSSии. С 26 декабря 2014 года по конец февраля 2015 года, находясь на территории Луганской области, он участвовал в деятельности террористических формирований "ЛНР". Марчуков сообщил, что в Интернете нашел базы вербовки и подготовки добровольцев для участия в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе, после чего 20 декабря 2014 года прибыл на указанную базу, где прошел специальную подготовку по стрельбе. Затем россиянин прибыл в Алчевск и вошел бригаду боевиков "Призрак".

В конце февраля 2015 года обвиняемый выехал на территорию РФ, но 1 марта 2015 года незаконно пересек государственную границу Украины на территории Харьковской области. 4 марта 2015 года Марчукова в Черкасской области задержали сотрудники СБУ.


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