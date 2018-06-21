Порошенко отменил запрет на въезд в Украину для роSSийского омбудсмена Москальковой
Денисова лично просила президента об этом.
Президент Петр Порошенко отменил запрет на въезд на территорию Украины роSSийского омбудсмена Татьяны Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян.
Визиты роSSийского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля. Таких договоренностей ранее достигли Петр Порошенко и Владимир Путин.
Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське"."У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрепятственно приезжать в Украину", - сообщила омбудсмен.
Денисова также уточнила, что лично просила об этом Порошенко, и президент выполнил ее просьбу.
Напомним, роSSийский омбудсмен возложила вину за затягивание процесса совместного посещения украинских и роSSийских заключенных на уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову. Москалькова заявила, что украинские "коллеги настроены не на работу, а на постоянное раскачивание ситуации".
Москалькова сравнила голодовку Сенцова с лечебным голоданием.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.06.2018 20:45
21.06.2018 20:47