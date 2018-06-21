Порошенко отменил запрет на въезд в Украину для роSSийского омбудсмена Москальковой

Денисова лично просила президента об этом.

Президент Петр Порошенко отменил запрет на въезд на территорию Украины роSSийского омбудсмена Татьяны Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян.

Визиты роSSийского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля. Таких договоренностей ранее достигли Петр Порошенко и Владимир Путин.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське"."У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрепятственно приезжать в Украину", - сообщила омбудсмен.

Денисова также уточнила, что лично просила об этом Порошенко, и президент выполнил ее просьбу.

Напомним, роSSийский омбудсмен возложила вину за затягивание процесса совместного посещения украинских и роSSийских заключенных на уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову. Москалькова заявила, что украинские "коллеги настроены не на работу, а на постоянное раскачивание ситуации".

Москалькова сравнила голодовку Сенцова с лечебным голоданием.