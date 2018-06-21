Снятие неприкосновенности с Вилкула, Дунаева, Колесникова и Пономарева отложено до осени

Луценко обвинил в этом регламентный комитет Рады.

Снятие неприкосновенности с Вилкула, Дунаева, Колесникова и Пономарева отложено до осени
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ему придется заново вносить представления на привлечение к уголовной ответственности депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Дмитрия Колесникова и Александра Пономарева из-за действий регламентного комитета.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг.

"Я обязательно внесу представления по упомянутым четырем депутатам по новому в Верховную Раду. Но учитывая то, что сроки работы вас, уважаемые коллеги, приближаются к завершению, летним каникулам, я вынужден это сделать только в конце августе месяце", - заявил Луценко.

Он добавил, что использует свое выступление только для того, чтобы призвать регламентный комитет "прекратить игры в депутатскую самооборону".

"Считаю политически недопустимым вступать в сговор, временные коалиции ради решения одного вопроса одной фракции покрывательством членов этой фракции через непроведение заседания комитета", - заявил Луценко.

Глава комитета Павел Пинзеник в ответ заявил, что если бы все выполняли свою работу так, как регламентный комитет, то "может, было бы немного больше порядка и в Верховной Раде, и в Генеральной прокуратуре, и в целом в стране".

Напомним, в начале июня регламентный комитет вернул спикеру Андрею Парубию представление Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дунаева, а представление на Пономарева признал необоснованным.

Представления на Вилкула и Дунаева не рассматривались.


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