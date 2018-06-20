Первоклассникам впервые напечатают британские учебники английского языка

Два проекта иностранных издательств набрали достаточное количество учительских голосов.

Первоклассникам впервые напечатают британские учебники английского языка
Фото: assistaugusta.wordpress.com

В этом году для первоклассников впервые напечатают учебники по английскому языку британских издательств Кембриджского университета и MM Publications. Макеты соответствующих учебников поддержала почти половина учителей начальных классов, поэтому эти учебники претендуют на тираж более чем 180 000 экземпляров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Мы часто получали упреки от учителей английского языка, что отечественные учебники имеют плохое качество и не подходят для обучения современных детей. Трудом нам удалось уговорить два британских издательства - Кембриджского университета и MM Publications, которые предоставляли материалы для пилотирования нового Госстандарта по английскому языку, войти в партнерство с украинским издательством и подать свой макет учебника на конкурс. В результате они получили голоса учителей, которые выбрали их для работы в своих классах. Таким образом около половины украинских школьников, изучающих английский язык в первом классе, учиться по учебникам британских издательств", - рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Остальные учителя, которых чуть больше половины, выбрали учебники украинских авторов. Абсолютным лидером среди них является учебник автора Карпюк О.Д., который по результатам голосования учителей набрал предварительный тираж около 170 тыс экземпляров."Мы надеемся, что этот положительный опыт также станет сигналом для других успешных иностранных издательств, которые создают учебные материалы для изучения иностранных языков, входить в сотрудничество с украинскими издательствами и подаваться на конкурс учебников. Это должно создать среду развития и положительной конкуренции на рынке, что положительно скажется на качестве учебников для наших детей", - добавила Лилия Гриневич.

Напомним, ранее Минобразования объявило об отказе от табелей успеваемости в первом классе и о переходе на комплексную оценку навыков учеников.


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